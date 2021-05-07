Uşakspor son sınavda

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UŞAK, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta İnegölspor'la evinde 2-2 berabere kalarak Play-Off şansını kaybeden Uşakspor, yarın sezonun son maçında Niğde Anadolu Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Niğde 5 Şubat Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Grupta Uşakspor, son hafta öncesi 55 puanla 8'inci sırada yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2021-05-07 10:59:19



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