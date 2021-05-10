Çatı yangını paniğe neden oldu

Uşak’ta 3 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında çatı küle dönerken ölü veya yaralı bulunmuyor.

Edinilen bilgilere göre yangın Uşak Merkez’e bağlı Ciğerdede Köyü’nde meydana geldi. Zeki Kayhan’a ait alt katı kömürlük olarak kullanılan 3 katlı apartmanın çatısında elektrik kontağından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı ve titiz çalışması sonrasında söndürülürken çatı ise kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangında ölen veya yaralananın olmadığı öğrenildi. Ekipler yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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