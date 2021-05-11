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Uşak Üniversitesinden ‘Özel Gereksinimli’ öğrencilere özel ilgi Rektör Savaş, “Bütün Derdimiz Sosyal Yaşama Uyumlarını Kolaylaştırmak”

İHA

Uşak Üniversitesinden ‘Özel Gereksinimli’ öğrencilere özel ilgi Rektör Savaş, “Bütün Derdimiz Sosyal Yaşama Uyumlarını Kolaylaştırmak”

Uşak Üniversitesi, özel gereksinimli öğrencilere yönelik elde ettiği başarıların gurur ve mutluluğunu yaşıyor.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen “Engelsiz Üniversite” ödülleri töreninde 2019 yılında 3, 2020 yılında 4 ve 2021 yılında 5 bayrak alarak eğitimde engelleri ortadan kaldırmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Özel gereksinimli bireylere ve öğrencilere yönelik birçok başarılı projeyi hayata geçirdik ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bütün derdimiz sosyal yaşama uyumlarını kolaylaştırmak. Onlara katkı sağlamak bizim çalışma teşvikimizi artırıyor” dedi.

“Engelleri Birer Birer Aşıyoruz”
Bu yıl Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından düzenlenen “Engelsiz Erişim” ve “Engelsiz Eğitim” sloganları ile üniversitedeki özel gereksinimli bireylerin mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyokültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmayı ve başarılı uygulamaları yaygınlaştırmayı amaçlayan “2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri” töreninde Uşak Üniversitesi 5 bayrak kazandı. Rektör Savaş, göreve geldiklerinden beri çok yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini ve engelleri birer birer aştıklarını belirtti.

“Uzun ve Yorucu Yolda Çalışma Azmimizi Öğrencilerden Alıyoruz”
Bu uzun ve yorucu yolda çalışma azimlerini özel gereksinimli öğrencilerin mutluluklarından aldıklarını vurgulayan Rektör Savaş, “Bütün çabamız üniversitemizi daha ileriye götürmek ve başarılarına başarı katmaktır. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle öğrencilerimizin başarılı olması bizim başarılı olmamız demektir. Eğitimin önündeki bütün engelleri ortadan kaldırmak için çabalıyoruz. Nitekim de çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. 2019 yılında 3, 2020 yılında 4 ve 2021 yılında ise YÖK’ten 5 bayrak aldık. Her yıl bayraklarımızın artması bizi daha çok heyecanlandırıyor. Bu çabada bizi yalnız bırakmayan tüm akademisyen ve idari personelimize teşekkür ederim.” diye konuştu.

2 AB Projesi Hayata Geçirildi
Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Özçınar'ın yönetiminde hayata geçirilen 2 AB Projesi özel gereksinimli öğrencilerin sosyal hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Projenin birincisi tamamlanırken, ikincisi en yüksek puanı alarak kabul edilen AB Projesi oldu. ABLE Erasmus + KA2 Projesi kapsamında kabul edilen "ActAble Turkey" projesinin ortakları arasında İtalya ve İspanya yer alıyor. 2022 yılına kadar devam edecek proje hakkında bilgi veren Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Özçınar, “Projemiz çalışmalarının yaklaşık 2 aydır sürdürüyoruz. Zihinsel yetersizlik yaşayan gençlerimiz ile keyifli bir o kadar da öğretici etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin sosyal yaşama girmesi, arkadaş ilişkilerinin gelişmesi, kendilerini ifade etme yeteneği kazanmaları, özgüvenlerinin artması projemizin amaçları arasında yer almaktadır. Etkinliklerimizi de bu sosyal kazanımlara yönelik olarak düzenliyoruz. Ayrıca üçüncü AB Projemizi de hazırlıyoruz. Kabul edilmesi halinde yine çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz." dedi.

Manevi Değeri Yüksek AB Projeleri Gururumuz Oldu
Özel gereksinimli öğrencilerin sosyal hayatını kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilen her projeye büyük değer verdiklerini belirten Rektör Savaş, “Bu projelerin manevi değeri bizim için çok yüksek. Onların hayatına dokunmak aynı zamanda ailelerine ve topluma dokunmak demektir. Bu tür projelerle topluma katkı sağlamak üniversitelerin en önemli görevleri arasında yer almaktadır. Bu uğurda bize katkı sağlayan herkese teşekkür ederim.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Savaş, sosyal yararı ön planda olan projenin Uluslararası toplantısına 2021 yılı Temmuz ayında ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, ev sahipliği ile hem Türkiye'nin hem de üniversitenin tanıtımına katkı sağlayacaklarını vurguladı.

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