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Uşak Üniversitesi, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarını kınadı

İHA

Uşak Üniversitesi, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarını kınadı

Uşak Üniversitesi Rektörlüğü, İsrail’in Mescidi Aksa’ya yönelik saldırılarını nefretle kınadı.
Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada; “İsrail Devleti’nin Filistinlilere yönelik zulmü, yıllardır devam etmektedir. İsrail, abluka altında tuttuğu mazlum Filistin halkının temel haklarını hiçe saymakta, onları insanlık dışı muameleye maruz bırakmaktadır.
İsrail, Filistin topraklarında işgalci bir devlettir. 1948 yılından bu yana işgalini sürdürmektedir. Filistin topraklarında yasadışı Yahudi yerleşim bölgeleri kurarak Filistinlilere yaşam alanı bırakmamaktadır. Dünya mazlum Filistin halkının çığlığına sessiz kalmış, bu da İsrail’in cüretini artırmıştır. İsrail, yıllardır terör yöntemleriyle, uluslararası hukuku hiçe sayarak sivil, kadın ve çocuk demeden Filistinlileri öldürmektedir. Bu katliamlarını, içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında da, sürdürmüştür. Baskıcı yöntemlerle Filistinlilerin ibadet özgürlüğünü engellemeye çalışan İsrail güvenlik güçleri, plastik mermiler ve ses bombalarıyla Mescidi Aksa’ya menfur saldırılar gerçekleştirmiştir. Hiçbir hukuki ve insani ilkeyi tanımayan İsrail’in saldırılarında bebek ve çocuklarında aralarında bulunduğu birçok sivil hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır. Uşak Üniversitesi olarak bu katliamı, zulmü ve hukuksuzluğu şiddetle kınıyoruz. İsrail’in Kudüs’e yönelik eylemlerinin BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu kararları da dahil olmak üzere uluslararası hukuk ve insani ilkelerle hiçbir şekilde bağdaşmadığını duyan herkese güçlü bir şekilde haykırıyoruz. Mazlum Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini desteklediğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz.
Bu konuda sesimizi her zaman güçlü bir şekilde çıkarmayı sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz çünkü ‘Haksızlığa Karşı Susan Dilsiz Şeytandır’” ifadelerine yer verildi.

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