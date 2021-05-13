Uşak'ta faciadan dönüldü, 1 hektar alan kül oldu

Uşak'ta merkeze bağlı Akse çamlığında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Ekipler ve vatandaşların hızlı müdahalesi sonucunda faciadan dönülerek söndürülen yangın, 1 hektarlık alanı kül etti.
Yangın, Uşak merkeze bağlı Akse Çamlığı'nda Akse Göleti yakınlarında çıktı. Vatandaşların ihbarları sonucunda olay yerine jandarma, 3 arazöz, 1 su ikmal ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da ekiplere verdiği destekle birlikte yangın fazla büyümeden söndürülse de 1 hektarlık alan kül oldu. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları ekiplerce devam ediyor.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.