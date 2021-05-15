Uşak Üniversitesinde çevrimiçi bayramlaşma

Uşak Üniversitesi Ramazan Bayramı coşkusunu dijital ortamda yaşadı. Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın katılımıyla yapılan çevrimiçi bayramlaşmaya, akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Çevrimiçi bayramlaşmada Rektör Savaş, herkesin bayramını kutlayarak, “Ramazan Bayramı’na erişmiş olmanın mutluluğu içindeyiz. Bayramlarımız bağlarımızı kuvvetlendiren, dargınlıkların son bulmasına vesile olan, yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği, insanlar arasındaki sevgiyi ve saygıyı arttıran anlamlı günlerdir. Bizleri, bir kez daha Ramazan Bayramı'na ulaştırdığı için Cenabı Hakka ne kadar şükretsek azdır.’’ dedi.



Maalesef bugün dünyanın pek çok yerinde Müslümanların Ramazan bayramı buruk ve gözleri yaşlı şekilde karşıladığına dikkat çeken Rektör Savaş ‘‘Filistin başta olmak üzere tüm İslam coğrafyasında Müslümanların çektiği eziyetler devam etmektedir. Tüm dünya özellikle Batı demokrasisi Filistin’deki katliam karşısında, söz konusu Müslümanlar olduğunda, üç maymunu oynamakta ve seslerini çıkarmamaktadır. Millet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde nerde bir mazlum varsa, dini dili fark etmeden, tüm mazlumların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Son zamanlarda başta Filistin de olmak üzere yaşadığımız olaylar bize şunu gösterdi ki Türkiye olarak güçlü olmamamız gerekmektedir. Bunun için birlik ve beraberliğimizi her gün biraz daha güçlendirmeliyiz. Özellikle üniversitelerimize düşen önemli görevler var. Ülke kalkınması için gerekli yayın, proje ve teknoloji üretmeliyiz. Üniversitesanayi işbirliklerimizi arttırmalıyız. Bunun, bölgenin ve ülkenin kalkınmasında bir lokomotif olduğunu unutmamalıyız. Omuzlarımızdaki yükün sorumluluğuyla çalışmalarımıza devam etmeliyiz’’ dedi.



Bu mübarek günlerin Müslüman kardeşlerimizin ve tüm mazlum toplumların huzur ve mutluluğa kavuşmasına vesile olmasını temenni eden Rektör Savaş, ‘‘Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramınızı gönülden kutluyor, bu mübarek günlerin Milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve bereket getirmesini Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum. Filistin’de şehit olan insanlarımıza ve Kovid19 nedeniyle kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. İnsanlığın şu günlerde en çok ihtiyaç duyduğu sağlık ve huzura en kısa zamanda kavuşmasını temenni ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum’’ şeklinde konuştu.

Bayramlaşma, söz almak isteyen herkesin bayramla ilgili dilek ve temennilerini dile getirmesinin ardından sona erdi.

Akademik ve idari personelle bayramlaşmanın ardından Rektör Savaş, öğrencilerle çevrimiçi bir araya gelerek bayramlaştı. Bu zorlu süreçte öğrencilerle bir araya gelemediklerini ancak öğretimin uzaktan eğitim yoluyla devam ettiğini ifade eden Rektör Savaş, kampüsün öğrencisiz bir anlamı olmadığına dikkat çekti.

Oruç ibadetinin ilk defa Ağustos ayında ve Bedir Savaşı kararının alındığı zaman Allah tarafından farz kılındığına dikkat çeken Rektör Savaş, zorluklarla mücadele etmenin önemine değindi. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Savaş, ‘‘Pandemiden dolayı uzaktan eğitim sürecindeyiz. Bu süreci fırsata çevirebilirsiniz. Bu dönemde kendinize kattıklarınız ve katacaklarınız çok önemli. Biz üniversite olarak etkinliklerimize online devam ediyor, alanında öne çıkan bilim insanlarını ağırlamaya devam ediyoruz. Webinarlar, çevrimiçi konferans, panel, sempozyumlar, online sergiler vb. etkinliklerimiz devam ediyor. Bunları mutlaka takip edin. Her zaman çok kitap okuyun diyorum. Ama bazen bir konferans bir kitaba değer olabiliyor. Çok çalışın, çok kitap okuyun. Bol bol araştırın ve kendinizi geliştirmeye çalışın. Ülkemizin çok güçlü olması için siz gençlerin elinde. Siz bizim yarınlarımız, geleceğimizsiniz.” dedi.

En kısa zamanda pandemi sürecinin atlatılarak öğrencilerle tekrar bir araya gelmek istediklerini belirten Rektör Savaş, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, öğrencilerin sorularını cevapladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.