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17 günlük kısıtlama sona erdi, korona virüs unutuldu

İHA

17 günlük kısıtlama sona erdi, korona virüs unutuldu

Yurt genelinde Ramazan ayı boyunca uygulanan 17 günlük kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle birlikte Uşak'ta cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanırken sosyal mesafe kuralı adeta unutuldu.
Geçtiğimiz günlerde 27 Nisan saat 19.00’da başlayacak ve ramazan boyunca devam edilecek sokağa çıkma kısıtlaması olacağı açıklanmıştı. Bugün saatler 05.00'ı gösterdiğinde 17 günü kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Yurt genelinde kısıtlamanın bitmesiyle birlikte adeta vatandaşlar sokağa akın etti. Uşak'ta en işlek cadde olarak da bilinen İsmet Paşa Caddesi başta olmak üzere ana arteller ve sokaklarda vatandaş yoğunlukları gözlemlendi. Banka ve kurum önlerinde uzun kuyruklar oluşurken caddede sosyal mesafe adeta unutuldu. Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve bekçi ekipleri caddede anonslar yaparken sosyal mesafe ve diğer kurallara uymayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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