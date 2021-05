Okuma kültürünü geliştirme amaçlı Kitabım Yolda Projesi tanıtıldı

Uşak İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından kitap okuma kültürünün gelişmesi amaçlı hayata geçirilen Kitabım Yolda Projesi, Vali Funda Kocabıyık tarafından tanıtıldı.

Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okuma alışkanlığına sahip bireyler yetişmesi amaçlı Kitabım Yolda Prejesi oluşturdu. Hayata geçirilen bu proje Uşak Valiliği Makam Toplantı Salonu’nda tanıtıldı. Proje tanıtımına Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin katıldı. Projeyi tanıtan Vali Funda Kocabıyık, yaşam becerilerinin artırılmasında kitaplara duyulan ihtiyacın her zamankinden daha fazla olduğunu kaydetti. Okuma alışkanlığına sahip bireyler yetiştirmenin Türk Millî Eğitimi’nin temel amaçları arasında olduğunu dile getiren Vali Funda Kocabıyık, “Bu amaç doğrultusunda temel hedeflerimizden biri, düzenli okuma alışkanlığını eğitimin her kademesinde yaygınlaştırmaktır. Okumak, düşünmenin ve bilgiyi kullanma becerisini geliştirmenin temel aracıdır. Bireylerin doğuştan sahip oldukları bilişsel ve duyusal beceriler, kitapların sunduğu sonsuz dünyaların çekim gücüyle eğitilip keskin hâle gelir. Bütün dünya ile birlikte yaşadığımız sıkıntılı salgın sürecinde sevgili öğrencilerimizin nitelikli kitaplara ulaşmalarını kolaylaştırmak, okuma kültürünü geliştirmede onlara destek olmak ve nitelikli bir okuma kültürü kazandırmak için ‘Kitabım Yolda Projesi’ni hayata geçiriyoruz” dedi.



“Kitabım Yolda Projesi” okul öncesi öğrenciler de dâhil olmak üzere ilkokul ve ortaokul öğrencilerini, velileri ve öğretmenleri nitelikli okuma etkinlikleriyle buluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Vali Funda Kocabıyık, “Alan uzmanları tarafından belirlenen Türk ve dünya klasiklerinden seçkin bir okuma listesi oluşturup bu listeden öğrencilerimizin kendi okuma beğenilerine göre seçecekleri kitapları onlarla buluşturacağız. Projenin ilk adımı olarak öğrencilerimizin http://usak.meb.gov.tr/kitabimyolda/ adresini kullanarak proje tabanına kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Öğrencilerimiz, sistemde oluşturacakları profil ile kitap listesinden beğenilerine uygun kitabı seçtiklerinde bu kitap İl Millî Eğitim Müdürlüğünün ilgili birimleri tarafından paketlenecek ve PTT Kargo aracılığıyla veya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün ilgili personeli tarafından öğrencilerimize ulaştırılacaktır. Kitap öğrenciye ulaştıktan sonra öğrencimiz, kitabını okuyup yeni bir kitap talebi oluşturabilmek için ilk olarak okuduğu kitaba ait bazı bilgileri sisteme işleyecektir. Bundan sonra ise öğrencilerimiz, Ölçme Değerlendirme Birimi koordinatörlüğünde kurulan ‘Kitap Değerlendirme Komisyonu’ tarafından okunan kitapla ilgili olarak yapacağımız değerlendirmeden sonra yeni bir kitap talebi oluşturabilecektir. Okul öncesi öğrencilerimizin talep edecekleri etkinlik kitaplarıyla ilgili yapacakları resimleri sisteme yüklemeleri yeterli olacaktır. İlkokul, ortaokul ve lise 9. sınıf öğrencilerimizin okuma performansları her dönem sonunda değerlendirilerek okuma performansı yüksek öğrencilerimiz ödüllendirilecektir. Ayrıca proje kapsamında 1012 kişilik öğrenci grupları oluşturularak bir öğretmen liderliğinde çevrimiçi bir araya gelinecek ve ‘Çevrimiçi Okuma Halkaları’ sayesinde öğrencilerimizin kişisel okuma deneyimlerini paylaşmaları sağlanacaktır. Öğrencilerimizin okuma, anlama, yorumlama ve anlatma becerisi yüksek bireyler olarak yetişmeleri için onlara kaliteli okuma ortamları sunmaya ve projeler yoluyla öğrencilerimizin okuma evrenlerini zenginleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

