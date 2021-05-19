Rektör Savaş; “19 Mayıs Milli Mücadele meşalesinin yakıldığı gündür”

– Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Savaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“19 Mayıs Milli Mücadele meşalesinin yakıldığı gündür. Ağır işgal şartlarına rağmen Samsun’da yakılan Millî Mücadele meşalesi, Amasya, Erzurum ve Sivas’tan tüm yurda yayılmıştır. 1919 – 1922 yılları arasında bağımsızlık için verilen mücadele, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle kesin bir zafere ulaşmıştır. Türk milleti, bağımsızlığına dünyada eşi benzeri görülmemiş bir azim, kararlılık ve fedakârlık neticesinde kavuşmuştur. Bu bakımdan 19 Mayıs, güçlü bir bağımsızlık inancının, birlik ve beraberlik ruhunun uyandığı gündür.

Bağımsızlığımıza doğru giden yolda atılan bu ilk adımın, gençlerimize bayram olarak armağan edilmesi, milletimizin gençlere verdiği değerin en güzel ifadesidir. Ülkemizin geleceği gençlerimize emanettir. Gençlerimize güvenimiz tamdır. Milli ve manevi duygularla yoğrulmuş, evrensel değerlerle barışık, vatan ve bayrak sevgisiyle dolu gençlerimizin bu emanete en iyi şekilde sahip çıkacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta gençlerimiz olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyorum”

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