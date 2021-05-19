Uşak'ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları

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Uşak'ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gerçekleştirilen çelenk sunumlarıyla kutlandı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma programına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Ali Karaoba, parti yetkilileri, sivil toplum kuruluşları yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Program Ali Karaoba'nın CHP adına çelenk sunumuyla başladı. Ardından sivil toplum kuruluşları yetkilileri de çelenkler sundu. Çelenk sunumlarının ardından 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla tören sona erdi. Ayrıca kutlamalar, yapılacak çeşitli etkinliklerle gün boyu devam edeceği öğrenildi.

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