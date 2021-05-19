Tarlaya devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Uşak'ta tarlaya devrilen motosiklet sürücüsü Özcan Özgül hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Uşak'ta Eşme ilçesine bağlı Çamköy mevkiinde meydana geldi. iddialara göre Özcan Özgül, sürücüsü olduğu sepetli motosikletin hakimiyetini kaybederek tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Özgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Özgül'ün cenazesi, Eşme Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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