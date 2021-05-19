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Uşak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte saatler 19.19'u gösterdiğinde 19 Mayıs Stadı'nda İstiklal Marşı okundu.



Uşak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda etkinlikler düzenlendi. Oluşturulan etkinliğe Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can katıldı. Etkinlik kapsamında Uşak Belediyesine bağlı mehter takımı, Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlü resmi polis ekipleri, atlı ve bisikletli polis ekipleri, Trafik Şube ekipleri, Jandarma ekipleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, protokol üyeleriyle birlikte konvoy oluşturdu. Ata Park meydanında tura başlayan kortej Uşak 1 Eylül Stadyumu'na yürüdü. Yürüyüş esnasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan kortejden ekipler vatandaşlara bayraklar dağıttı. Saatler 19.19'u gösterdiğinde protokol üyeleri ve kortejin geri kalanı İstiklal Marşı okudu. İstiklal Marşı'nın ardından tören sona erdi.

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