Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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Uşak'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi göz altına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 1 kişi tutuklanırken 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak'ta İl Emnşyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Banaz'da uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Banaz Adliyesine sevk edilen şahıslardan 1 kişi tutuklanırken 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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