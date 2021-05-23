Tavuk yemi yüklü tır devrildi Sürücü kazayı hafif sıyırıklarla atlattı

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Uşak'ta Banaz istikametine seyir halinde olan tavuk yemi yüklü tır yan devrilerek yoldan çıktı. Meydana gelen kazada sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, Uşak Banaz istikametinde Karlık Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sinan Erkayhan (38), kontrolündeki 16 ADG 606 plakalı tavuk yemi yüklü tırla Banaz istikametine seyir halindeydi. Karlık kavşağı yakınlarında Erkayhan aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolün kaybolmasının ardından tır yoldan çıkarak yan devrildi.



Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazayı hafif yaralı olarak atlatan Erkayhan'ı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken Erkayhan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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