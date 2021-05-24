Kısıtlama sonrasında sosyal mesafe unutuldu

Geçtiğimiz Cuma günü başlayan ve hafta sonunu kapsayan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle birlikte Uşak’ta cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanırken emniyet çalışanları ise vatandaşlara sık sık uyarılarda bulundu.



Korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz cuma günü saatler 21.00’ı gösterdiğinde ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 57 saat süren kısıtlama bugün saat 05.00’da son buldu. Kısıtlamanın son bulmasıyla birlikte Uşaklı vatandaşlar adeta kendilerini sokağa attı. Uşak’ta en işlek cadde olarak da bilinen İsmet Paşa Caddesi başta olmak üzere ana arterler ve sokaklarda vatandaş yoğunlukları gözlemlendi. Banka ve kurum önlerinde uzun kuyruklar oluşurken caddede sosyal mesafe adeta unutuldu. Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve bekçi ekipleri caddede anonslar yaparken sosyal mesafe ve diğer kurallara uymayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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