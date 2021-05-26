Uşak'ta fuhuş operasyonları hız kesmeden devam ediyor

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Uşak'ta 2 farklı adrese düzenlenen fuhuş operasyonlarında 3'ü kadın 6 kişi gözaltına alındı. 6 şüpheliye 18 bin 900 TL para cezası kesilirken emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ünalan Mahallesi'nde 2 farklı adreste fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda ekipler adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda birisi Azerbaycan uyruklu 3 kadın ve 3 erkek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca Azerbaycan uyruklu kadının İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildiği ve 6 şahsa toplamda 18 bin 900 TL para cezası kesildiği öğrenildi.

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