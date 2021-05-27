Uşak'ta motosikletli polisler vatandaşları uyardı

Uşak'ta İsmet Paşa Caddesi'nde yaşanan yoğunluk nedeniyle Motosikletli Polis Timleri sahaya çıkarak vatandaşları maske ve sosyal mesafe konularında uyardı.
Açıklanan korona virüs vaka sayılarında, yurt genelinde olduğu gibi Uşak'ta da vaka sayılarında düşüşler yaşandı. Vatandaşların rehavete kapılıp vaka sayılarının tekrardan artmaması için Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Ekiplerinden Yunus Timleri olarak bilinen Motosikletli Polis Timleri, yoğunluk yaşanan İsmet Paşa Caddesi'nde denetimlere çıktı.
Cadde üzerinde motosikletle sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunurken kurallara uyulması gerektiği hakkında anons çekti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.