Uşak'ta 2 bin adet sikke ele geçirildi

Uşak'ta şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 2 bin 2 adet sikke ele geçirildi.
Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İzmir Ankara yolu üzerinde, kent girişinde şüphe üzerine bir araç durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 2 bin 2 sikke ele geçirilirken araç sürücüsü de gözaltına alındı. Sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.