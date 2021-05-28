Uşak'ta 2 bin adet sikke ele geçirildi

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Uşak'ta şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 2 bin 2 adet sikke ele geçirildi.

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İzmir Ankara yolu üzerinde, kent girişinde şüphe üzerine bir araç durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 2 bin 2 sikke ele geçirilirken araç sürücüsü de gözaltına alındı. Sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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