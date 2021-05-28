İki kardeş kazada hayatını kaybetti

Uşak'ta bir aracın sulama kanalına düşmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında iki kardeş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana geldi. İddialara göre Bekir Göktaş, 06 KG 089 plakalı otomobille seyir halindeyken Büyükoturak köyü yakınlarında aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç sulama kanalına uçtu. İhbarlar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Bekir Göktaş ile otomobildeki kardeşi Rümeysa Göktaş'ın (18) hayatını kaybettiğini belirledi. Kardeşlerin cenazeleri, Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.