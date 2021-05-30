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Uşak'ta denetimlere atlı polisler katıldı

İHA

Uşak'ta denetimlere atlı polisler katıldı

Uşak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen denetlemeler devam ederken, atlı polisler de denetlemelere katıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında denetlemer Uşak'ta hız kesmeden devam ediyor. Kent genelinde bir çok noktada denetleme noktaları kurularak yaya ve araçlı vatandaşların izin belgeleri sorgulanıyor. İzin belgesi bulunmayan vatandaşlara ise İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler gerekli işlemleri yaptı. Öte yandan kısıtlamalara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünden Atlı Polis Timleri de katıldı.

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