Rektör Savaş, Uşak Üniversitesi'nin gelişimini anlattı

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ile Uşaklılar Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Mimar Rahmi Ekiz’in konuşmacı olduğu "Uşak Üniversitesi'nde Pandemi Sürecinde İnovasyonlar" adlı online konferans gerçekleştirildi.

Düzenlenen programın moderatörlüğününYğksek İnşaat Mğhendisi Ercan Özkır yaparken Rektör Ekrem Savaş ise üniversitesinin gelişimi hakkında bilgiler verdi. Son dört yılda gerçekleştirdikleri faaliyetleri aktaran Prof. Dr. Savaş; kalite ve uluslararasılaşma çalışmaları, Bölgesel Kalkınma ve Uşak Üniversitesi Deri Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Merkezi, Uşak OSB Teknopark, Uşak Üniversitesinin uluslararası sıralamalarındaki başarıları ile ulusal ve uluslararası projelerini anlattı. Rektör Savaş ‘‘Nitelikli ve uluslararası bir üniversite olmak için göreve geldiğimiz ilk andan itibaren planlamalarımızı yaptık, hedeflerimiz doğrultusunda çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Üniversiteşehir ve üniversitesanayi işbirliklerimizi de bu yönde ilerleterek, şehir ve sanayicilerimizle sağlam köprüler kurduk. Hep söylüyorum yolu doğru olanın yükü de ağır olur. Biz Uşak Üniversitesi olarak hedefimize giden bu doğru yolda tüm kurum ve kuruluşlarla bir arada olarak, bölgemiz ve ülkemizin kalkınması için yürümeye devam edeceğiz. Başta Uşaklılar Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Rahmi Ekiz olmak üzere tüm Vakıf üyelerimize düzenlenen etkinlikten dolayı teşekkür ediyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum.’’dedi.

Vakfı Başkanı Rahmi Ekiz, Rektör Savaş’a etkinliğe katılımından dolayı teşekkür ederek, Uşak Üniversitesinin son yıllardaki başarılarını kendilerini çok mutlu ettiğini ve gurur duyduklarını ifade etti. Üniversitelerin bulundukları şehre ve bölgeye katkılarına değinen Ekiz, üniversiteşehir bütünleşmesinde sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliklerinin de önemli bir yere sahip olduğunu aktardı.

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