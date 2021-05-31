İneğini kurtarmak isterken canından oldu

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Uşak'ta elektriğe kapılan ineğini kurtarmak isteyen çiftçi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Uşak merkeze bağlı Güneli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ercan Akkoyun (56), ahırdaki ineğinin kopan elektrik kablosu nedeniyle elektriğe kapıldığını fark etti. İneğin kurtarmaya çalışan Akkoyun da elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akkoyun'u Uşak eğitim ve araştırma hastanesi kaldırdı. Akkoyun, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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