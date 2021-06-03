Gazinoya çevrilen depoya baskın; 16 kişiye 50 bin 400 TL ceza yazıldı

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Uşak'ta Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gazinoya çevrilen depoya yaptıkları operasyonda 16 kişiye 50 bin 400 TL para cezası kesildi. Ayrıca operasyonda kaçak müşterilere kolaylık sağlanması için kullanılan post makinası ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Durak Mahallesi'nde bir deponun, gazinoya çevrildiği bilgisine ulaştı. istihbarat doğrultusunda ekipler depoya operasyon düzenledi. Operasyonda depoda bulunan 16 kişiye 50 bin 400 TL para cezası kesilirken depodaki kaçak müşterilere kolaylık sağlanması amacıyla kullanılan post makinasına ele geçirildi. Gazinoya çevrilen deponun belediye ekiplerince mühürlendiği öğrenildi.

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