Uşakspor'da Seçkin feshetti

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UŞAK, (DHA)Misli.com 2'nci Lig kulüplerinden Uşakspor'da orta saha oyuncusu Seçkin Getbay'ın sözleşmesi feshedildi.

Tecrübeli futbolcu, kırmızı-siyahlı kulüple 1 yıl daha mukavelesi bulunmasına rağmen yönetimle masaya oturup karşılıklı anlaşarak kulüple yollarını ayırdı. Son 2 sezonda Uşakspor'da forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, geçen sezon ligde 32, kupada 1 müsabakada görev aldı. Seçkin, ligde 9 kez rakip fileleri sarstı.

DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK

2021-06-04 10:51:20



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