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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak'tan çalınan motosiklet Denizli'de satılmak üzereyken bulundu

İHA

Uşak'tan çalınan motosiklet Denizli'de satılmak üzereyken bulundu

Uşak'tan çaldığı iddia edildi motosikleti Denizli’nin Çivril ilçesinde satmaya çalışan şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Uşak’ın Sivaslı ilçesi Tatar Mahallesinde E.Ü. isimli kişi ikameti önünde anahtarı üzerinde bıraktığı plakasız motosiklet çalındı. E.Ü. isimli kişi motosikletini bıraktığı yerde bulamayınca çalındığını anladı ve Jandarma’ya giderek şikayetçi oldu. Sivaslı İlçe Jandarma Komutanlığı, Çivril İlçe Jandarma Komutanlığına konu hakkında bilgi verdi ve motosikleti çalan şahsın Çivril ilçesine de gelebileceğini bildirdi. Yapılan incelemeler sonrası motosikleti çalan şahsın 8 ayrı suç dosyası bulunan A.T. isimli şahıs olduğu belirlendi. Çivril İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Çivril İlçesinde yaptıkları araştırma sonucu tariflere uygun bir motosiklet ile şahsı Gürpınar Mahallesinde fark etti ve takibe aldı. A.T. isimli şahıs Uşak’ın Sivaslı İlçesi, Tatar Mahallesinden çaldığı motosikleti, Denizli’nin Çivril İlçesi, Gürğınar Mahallesinde satmaya çalıştığı esnada düzenlenen oprasyon ile suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan A.T. isimli şahıs ifadesi alınmak üzere Çivril İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. El konulan motosikletin sahibi arandı ve müjdeli haber verildikten sonra A.T. isimli şahıs işlemlerinin ardından Çivril Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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