Uşak Üniversitesi öğrencilerinin projeleri hız kesmeden devam ediyor

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi 4. Sınıf öğrencilerinden Tuğba Nur Akbal, Hakim Babat ve Metekaan Hacıibrahimoğlu'nun sosyal sorumluluk kampanyaları dersi kapsamında hayata geçirdikleri "Sıfır atık temiz çevre" adlı proje Denizli’de yapıldı.

İki etkinlik şeklinde hayata geçirilen projenin ilk etkinliği belirlenen marketlere atık pil kutuları ve çiçek tohumları yerleştirildi. 5 atık pil getiren vatandaşlara bir adet çiçek tohumu hediye verildi. İkinci etkinlikte ise Denizli halkını bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için sosyal medya hesabı açıldı. Açılan sosyal medya sayfasında bilgilendirici yazılar, etkinlik görselleri ve etkinliğe katılan vatandaşlardan gelen çiçek fotoğrafları paylaşıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlardan ve sosyal medya üzerinden takip edenlerden olumlu geri dönüşler alındı. Etkinlik sonunda toplanan piller Denizli geri dönüşüm parkında ki atık pil kutusuna bırakılarak doğaya zarar vermesi engellendi.

Açıklamalarda bulunan proje sahiplerinden Tuğba Nur Akbal, geri dönüşümün yaygınlaştırılması için yola çıktıklarını vurguladı. Akbal, “Çevremiz temizlensin bahçemiz çiçeklensin” sloganıyla 5 adet pil getiren katılımcılara bir adet çiçek tohumu hediye ettiklerini ve projenin verimli geçtiğini belirtti. Bu kampanya ile çevremizi koruyoruz, atık pillerin doğayı zehirlenmesinin önüne geçmiş oluyoruz.

Doğal kaynaklarımızın hızla tükenmeye başladığı ve çevre kirliliğinin arttığı bu dönemde, ne yazık ki çöp diyerek attığımız birçok geri kazanılabilir atık, doğada yıllar boyunca yok olmuyor ve çevremize zarar veriyor’’ ifadelerini kullandı.

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