Hurdaya dönen aracın sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

Uşak'ta merkeze bağlı Hacıkadem kavşağında meydana gelen trafik kazasında bir araç sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Uşak Merkeze bağlı Hacıkadem kavşağında meydana geldi. İddialara göre 64 AAT 502 plakalıyla seyir halinde olan Yaşar Tatar'ın (27) kullandığı otomobille Oğuzhan Karataş'ın (19) kullandığı 03 ACN 610 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazadan dolayı kullanılmaz hale gelen araçta yaralanan Oğuzhan Karataş'ı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaralanan Karataş'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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