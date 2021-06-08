Emniyet kemeri takmadı, zincirleme kazada yaralandı

Uşak'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında emniyet kemeri takmayan yolcu, kafasını ön cama vurması neticesinde yaralandı.



Edinilen bilgilere göre; kaza Uşak Ankara karayolu üzeri Gazi Bulvarı Belediye Cami Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddalara göre; 35 A 4302 plakalı aracıyla Ankara istikametine seyir halinde olan Bünyamin K., araç kontrolünü kaybetti. Araç kontrolü kaybolan araç Deniz Y., kontrolündeki 07 D 4827 plakalı araca çarptı. Deniz Y., kontrolündeki araç ise Muhammed Emin Y., kontrolündeki 34 DFY 288 otomobile çarptı. İhbarlar üzerine olay yerine Uşak Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada Bünyamin K'nin yanında seyir halinde olan Salih Mehmet K., kafasından yaralanarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Salih Mehmet K., emniyet kemeri takmadığı için kaza neticesinde kafasını ön cama vurduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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