Uşak Üniversitesi öğrencilerinden “Kendini Keşfet” projesi

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, geçtiğimiz günlerde sosyal sorumluluk kampanyaları dersi kapsamında ilkokul öğrencileri için ‘Özgüven ve Motivasyon’ semineri düzenlemişti. Seminer sonrasında öğrenciler için yeteneklerini paylaşmaları için sosyal medya hesapları açıldı.

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinden Psikolog Pelin Urun, Bursa Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulu'ndan 3I sınıfı öğrencileri ile bir araya geldi. Psikolog Urun, anlattığı hikayeler ile öğrencilere tavsiyelerde bulunarak ilham oldu. Seminer boyunca eğlenceli vakit geçirdiklerini belirten öğrenciler, yeteneklerini de keşfetti. Seminer sayesinde yeteneklerini ifade eden öğrenciler, özgüvenlerine katkı sağlayarak motivasyonlarını arttırdı.

Seminer sonunda etkinlik boyunca çok eğlenerek öğrendiklerini yineleyen öğrenciler için Uşak Üniversitesi öğrencilerinden bir sürpriz yapıldı. İlk okul çocuklarına ifade ettikleri yetenekleri herkesle paylaşabilmeleri için “Kendiniiikesfet” adında bir sosyal medya hesabı açıldı. Kendini keşfetmek sloganıyla yola çıkan öğrenciler bir çok kişiye de moral oldu.

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