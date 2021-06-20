8 büyükbaş, 18 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu

Uşak’ta bir besihanede çıkan yangında, alevlerin arasında kalan 8 büyükbaş ve 18 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu. Çok sayıda hayvan ise yanmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, Uşak’ta Banaz ilçesine bağlı Kızılcasöğüt kasabasında Arif Peker’e ait besihanede elektrik kontağına bağlı yangın çıktı. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonrasında yangın söndürüldü. Meydana gelen yangında 8 büyükbaş, 18 küçükbaş hayvan yanarak telef olurken çok sayıda hayvan ise yanmaktan son anda ekipler tarafından kurtarıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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