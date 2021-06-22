Tırın çarptığı römorkta bulunan yaşlı kadın yola savruldu: 1 ölü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tırın çarptığı römorkta bulunan yaşlı kadın yola savruldu: 1 ölü

İHA

Tırın çarptığı römorkta bulunan yaşlı kadın yola savruldu: 1 ölü

Uşak’ta saman yüklü tırın arkadan çarptığı traktör römorkuna bulunan yaşlı kadın, yola savrularak hayatını kaybetti.
Kaza, Ankara Uşak karayolu Büyükoturak Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Uşak'a saman getiren
İbrahim G. idaresindeki 63 PC 616 plakalı tır, Büyükoturak Kavşağına geldiğinde yolun karşısına geçerek tarlasına gitmek isteyen Aziz Çıtır'ın (91) kontrolündeki 64 H 3017 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle römorkta bulunan Çıtır'ın eşi Hatice Çıtır (75) yola savruldu. İhbarlar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hatice Çıtır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çıtır’ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gedik Piliç'ten çiftlikten sofraya 'Yüksek teknoloji'
YEREL HABERLER Gedik Piliç'ten çiftlikten sofraya 'Yüksek teknoloji'
Ulubey Kanyonu lavanta kokacak
YEREL HABERLER Ulubey Kanyonu lavanta kokacak
8 büyükbaş, 18 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu
YEREL HABERLER 8 büyükbaş, 18 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu