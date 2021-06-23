Görme engelliler için özel menü

Uşak Belediyesi, yeni bir farkındalık projesine daha imza atarak, belediyeye ait kafe ve restoranlarda görme engeli bulunan vatandaşlar için Braille alfabeli menüler hazırladı.

Toplumaki farkındalığı arttırmak ve dezavantajları ortadan kaldırarak engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak üzere çeşitli çalışmalar hazırlayan Uşak Belediyesi, bir yeni projeye daha imza attı. Proje kapsamında kentte faaliyet gösteren belediye yerlerinden sosyal tesislerde kullanılmak üzere Braille alfabesiyle hazırlanmış menüler yerlerini aldı. Yeni menüler Atapark Meydanı, Tiritoğlu Parkı ve dört yol kavşakta bulunan Çayzadelerde kullanılmaya başlandı. Çalışmalarında engelsiz bir Uşak hayal ettiklerini kaydeden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Toplumumuzun her kesimini, her mahallemizi eşit derecede kucaklayan bir hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Yatırımların en önemlisi kuşkusuz insana yapılandır. Bu anlayış çerçevesinde bir yandan insanımızın günlük hayatını kolaylaştıracak çalışmalara diğer yandan da dezavantajları ortadan kaldıracak projelere büyük bir önem veriyoruz. Şehir dizaynıyla ve sunulan özel imkanlarıyla tamamen engelli bireylerimizin günlük yaşantılarını rahatça sürdürebilecekleri bir Uşak inşa ediyoruz.” dedi.



Daha önce de görme engelli bireyler için sesli kent rehberi, işitme engelli bireylerin dudak okuyarak rahat anlaşabilmesi için şeffaf maske, engelli aracı bakım noktası gibi çeşitli çalışmaları hayata geçirdiklerini hatırlattı. Sözlerine devam eden Çakın, “Engelleri Kaldırıyoruz” sloganıyla kurulan birim aracılığıyla şehirdeki fiziki yapıyı da gelen talepler üzerine düzenlediklerini belirtti. Kamu menfaatini içeren projelerin büyük bir titizlik ve hassasiyetle uygulandığını paylaşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, birlik ve beraberlik varsa hiçbir şey için ortada “engel” kalmayacağını kaydetti.

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