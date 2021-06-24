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Park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İHA

Park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak’ta park halindeki tıra çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece geç saatlerde Uşak Merkez’e bağlı Kemalöz Mahallesi’nde 15. Site Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 64 AAE 787 plakalı motosikletle seyir halinde olan Murat Akkaya (30), motosikletin kontrolünü kaybederek park halindeki 64 BL 400 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbarlar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Akkaya, sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Akkaya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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