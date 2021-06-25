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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak'ta YKS tedbirleri konuşuldu

İHA

Uşak'ta YKS tedbirleri konuşuldu

Uşak Üniversitesi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) İl Sınav Merkezi Koordinatörü Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş başkanlığında2627 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi alınan tedbirler ve çalışmalarla ilgili toplantı düzenlendi.
Sınavlarda alınacak güvenlik önlemlerini görüşmek üzere, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Senato salonunda gerçekleşen toplantıya, Sınav Koordinasyon Kurul Başkanı Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı J. Albay Murat Kılıç, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdür V. Dilek Çörük, İl Milli Eğitim Müdür V. Yaşar Akyay, İl Sağlık Müdürü Dr. Sedat Kavas ve Sınav Organizasyon Koordinatörü Prof. Dr. Sadiye Tutsak katıldı. Toplantıda sınav öncesi, sınav günü ve sonrasında alınacak tedbirler görüşülerek kararlar alındı.
Alınacak tedbirler hakkında bilgi veren Rektör Savaş, 2021 YKS sınavlarının yapılacağı binalarda güvenliğin sağlanması, bu yönde alınacak tedbirler, adayların sınav binalarına ulaşımı, soruların sınav binalarına nakli, il sınav merkezinde sınav öncesi ve sonrasında alınacak önlemlerle ilgili toplantı ve çalışmaların yapıldığını aktararak “Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç bölümde yapılacak olan YKS, 26 Haziran Cumartesi ve 27 Haziran Pazar günleri gerçekleştirilecek. Uşak’ta 2021 YKS sınavına 63 binada, 3 oturumun toplamında 18 bin 731 aday girecek. TYT oturumu 35 binada, bin 465 Sınav Görevlisi ve Emniyet Personeli ile 10 bin 558 adayın sınava girmesiyle gerçekleşecek. AYT oturumu 24 binada, bin 039 Sınav Görevlisi ve Emniyet Personeli ile 7 bin 729 adayın katılımıyla ve YDT oturumu ise 4 binada, 83 Sınav Görevlisi ve Emniyet Personeli ile 444 adayın katılımı ile gerçekleştirilecek. Okullarımızda YKS sınavı tarihlerinden önce dezenfekte işlemleri yapılacak ve sınav günü adaylarımız gelmeden tekrarlanacaktır.” dedi.
Rektör Savaş, “Her sınavda olduğu gibi bu sınavımızda da sınav güvenliği ve hijyenle ilgili gerekli tedbirlerimizi aldık.”
Sınav günü sosyal mesafe kurallarına uyulması için Bina Sınav Sorumlularının ve Bina Yöneticilerinin gerekli tedbirleri almaları konusunda bilgilendirildiğini söyleyen Prof. Dr. Savaş “ÖSYM tarafından sınav günlerinde bina girişinde adaylarımıza ve görevlilerimize dezenfektan, maske ve dezenfektan mendil temin edilecek. İsteyen adaylar ve görevliler kendileri de dezenfektan, maske, siperlik ve eldiven getirebilecekler. Emniyet görevlileri adayların ve sınav görevlilerinin üst aramalarını sosyal mesafe gözeterek el detektörüyle, gerektiğinde ise elle arama yapacaktır. Kovid19 vakası veya gözetimi altında olan adaylarımız önceden başvuru yaparak, yedek sınav binasında gerekli tedbirler alınarak sınava girebilecekler. Sınav güvenliği ve hijyenle ilgili gerekli tedbirlerimizi aldık. ÖSYM Uşak İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü olarak tüm tedbirlerimizi aldık, yapılacak sınavlara hazırız. 2021 YKS sınavına girecek tüm adaylarımıza başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu. Ayrıca Rektör Savaş, YKS sınavına girecek adayların, Sınav Giriş Belgeleri, Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesi veya süresi geçerli pasaport gibi) sınav kılavuzunda belirtilen geçerli kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları ve ayrıca sınava getirilmesi yasak olan araçgereçleri yanlarına almamaları konusunda adaylara uyarılarda bulundu.

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