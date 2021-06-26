Tır ile çarpışan traktör ikiye ayrıldı: 1 yaralı

Uşak’ta tır ve traktörün çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında traktör sürücüsü kazayı yaralanmadan atlatırken tır sürücüsü kazada hafif yaralandı. Kazada savrulan tır yolu kapatırken, ekiplerin çalışması sonucunda yol yaklaşık 2 saat sora trafiğe açıldı.



Kaza, Ankara Uşak yolu üzerinde Bozkuş Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddialara göre 33 CKM 38 plakalı tır sürücü İsmail Özer, Ankara istikametine seyir halindeyken aynı yönde seyir halinde olan Gözel Dilşad kontrolündeki 64 KE 640 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölünürken savrulan tır ise yolu tamamıyla kapattı. İhbarlar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve çok sayıda bölge trafik polisi sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan tır sürücüsü İsmail Özer’i Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken polisler ise tıkanan trafiği, farklı istikametlerde kontrollü bir biçimde hareketlendirdi. Tıkanan yol yaklaşık 2 saat sonra açılırken ekipler tarafından da soruşturma başlatıldı.



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