Uşak’ta 16 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

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Uşak’ta Denizli’den getirilen 16 bin 458 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslardan 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre; Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Denizli’den Uşak’a uyuşturucu madde getirileceği istihbaratına ulaştı. Bilgiler doğrultusunda polis uygulama noktasında şüpheli ticari taksi durduruldu. Takside yapılan aramada bagajda bulunan bir çanta içerisinde 16 bin 458 adet sentetik ecza hap, bir adet ruhsatsız tabanca ve 11 adet mermi ele geçirildi. Taksi sürücüsü T.D. ve şüpheli kadın G.L. ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan taksi şoförü serbest bırakılırken G.L. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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