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Uşak’ta 16 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İHA

Uşak’ta 16 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Uşak’ta Denizli’den getirilen 16 bin 458 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslardan 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre; Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Denizli’den Uşak’a uyuşturucu madde getirileceği istihbaratına ulaştı. Bilgiler doğrultusunda polis uygulama noktasında şüpheli ticari taksi durduruldu. Takside yapılan aramada bagajda bulunan bir çanta içerisinde 16 bin 458 adet sentetik ecza hap, bir adet ruhsatsız tabanca ve 11 adet mermi ele geçirildi. Taksi sürücüsü T.D. ve şüpheli kadın G.L. ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan taksi şoförü serbest bırakılırken G.L. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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