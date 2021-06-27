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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ovademirler Mahallesi yenileniyor

İHA

Ovademirler Mahallesi yenileniyor

Uşak Belediyesi’ne bağlanan Ovademirler Mahallesi, belediyenin başlattığı çalışmalarla yenileniyor. Başkan Mehmet Çakın, mahallede yapılan çalışmaları yerinde takip etti.
Uşak Belediyesi’nde yaz aylarının gelmesi ve hava koşullarının düzelmesiyle alt ve üst yapıdaki çalışmalar hız kazandı. Kent merkezinde olduğu gibi Uşak Belediyesi’ne bağlanan 8 köy ve 1 belde de çalışmalar yoğun bir şekilde başladı. Bu kapsamda mahalle statüsüne kavuşan ve birçok hizmetin ulaştırıldığı Ovademirler’de vatandaşlarla bir araya gelen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, talep ve istekleri dinleyerek bölge sakinlerine yapılan ve yapılacak çalışmaları anlattı.
Mahallemizi Güzelleştirmek İçin Durmaksızın Çalışıyoruz
Mahalle sakinleriyle görüşmelerinin ardından belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen ve son durum hakkında bilgi alan Başkan Çakın, şehrin dört bir yanında ekiplerin sahada olduğunu ifade etti. Ovademirler Mahallesi’nde de hizmetlerin kapsamlı bir şekilde sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Mehmet Çakın, alt ve üst yapıda önemli yeniliklerin yapılacağını kaydetti. Belediyecilik anlayışı çerçevesinde vatandaşların temel ihtiyaçlarını öncelik saydıklarını ifade eden Başkan Çakın, “Bölgemizdeki altyapı sorunlarını çözmek bizim en önemli görevimiz. Bu anlamda seçim öncesi verdiğimiz sözler doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Ovademirler mahallemizde inşallah yıl sonuna kadar 6 kilometre içme suyu ve 4 kilometre kanalizasyon hattı çalışmasını tamamlamış olacağız. Böylece kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde mahallemize içme suyu temin etmiş ve mahallemizin kanalizasyonla ilgili sıkıntılarını çözeceğiz.” dedi.
Öte yandan Ovademirler Mahallesi Muhtarı Salim Can, yapılan hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Çakın’a ve tüm belediye çalışanlarına teşekkürlerini iletti.
Daha önce de bölgede içme suyu ve kanalizasyon olmak üzere toplamda 462 metre alt yapı hattı döşeme, 6 bin 812 metrekare taş parke imalatı, 106 metrekare asfalt tamiratı ve bin 295 metrekare bordür döşeme işlemi yapılmıştı.

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