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FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik dava devam ediyor R.Ş., "Aycaman'la tesadüfen aynı mağazada bulunduk" S.T., " 'Esra' kod adlı kişiden burs amaçlı para aldım"

İHA

FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik dava devam ediyor R.Ş., "Aycaman'la tesadüfen aynı mağazada bulunduk" S.T., " 'Esra' kod adlı kişiden burs amaçlı para aldım"

Uşak’ta 4 Eylül'de FETÖ/PYD'nin kadın yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan ve haklarında dava açılan 26 kadının yargılanma süreci bugün görülen dava ile devam etti. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kadın yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, çoğunluğu üniversite öğrencisi olan 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. 4 Eylül'de Uşak merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli de yakalanmıştı. Uşak’a getirilen şüphelilerden 21’i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken. 5’i tutuklanarak cezaevine sevk edilmişti. Sanıklardan 13 kişinin yargılanma süreci bugün Uşak Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava ile devam etti. Dava korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi.
“Evimden çıkan paralar FETÖ’ye ait değil”
Tutuklu sanıklardan Süheyla Avcı, evinden çıkan paraların FETÖ’den yardım olarak aldığı paralar olmadığını belirterek kocasının FETÖ davasından tutuklu olduğunu bu nedenle ailesinden yardım aldığını, bahsi geçen paraların da bu şekilde biriktirdiği paralar olduğunu söyledi. Isparta’da FETÖ’ye ait bir yurttu yemekhanede çalıştığını da dile getiren Avcı, FETÖ ile bir bağının olmadığını aktardı. Avcı, “Uşağa 2018 senesinde eşim iş bulduğu için geldik. Sonrasında eşim tutuklandı, ben de Uşak’ta kalmaya devam ettim. FETÖ ile hiçbir bağı yok. 3 ay kadar Isparta’da bir yurtta yemekhane bölümünde çalıştım. Hamile olduğum için işten ayrıldım. “Esra” kod adını kullanmadım. Evimden çıkan paralar da FETÖ’ye ait paralar değil, ailem bana destek oluyor. FETÖ’den destek almadım” diye konuşarak iddiaları reddetti.
“Kayıtlardaki aramayı ben yapmadım”
Tutuksuz yargılanan şahıslardan R.Ş., telefonun arama kayıtlarında bulunan Aycaman’ı kendisinin aramadığını belirtirken aynı mağazada kamera görüntülerine yansımalarını da tesadüf olarak nitelendirirken “Uşak küçük yer” dedi. R.Ş., “FETÖ ile hiçbir irtibatım olmadı, herhangi bir yardım almadım. İlk ifademde C.B. ve H.Ç. ile aynı evde kaldığımı söylemeyi yaşadığım şok nedeniyle söylemeyi unuttum. Özel programlar kullanmadım. Aycaman’ı tanımıyorum. Telefonda bulunan aramayı ben yapmadım, başka bir arkadaşıma yardım amaçlı telefonumu verdiğimde aramayı yapmış olabilir, aynı mağazada tesadüfen bulunduk. Uşak küçük yer” şeklinde konuştu.
Başka bir tutuksuz sanık S.T. ise, “Esra” kod adlı Süheyla Avcı’dan burs olarak yardım aldıklarını, parayı da “Zumre” kod adlı kişinin getirdiğini belirtirken FETÖ ile bağlantılarını bilmediğini söyledi. Ayrıca S.T., “Esra” kod adlı kişiden toplamda 1 kere para, 1 kere erzak desteği daha aldığını dile getirirken Zümre’nin de para aldıktan sonra 1 kere evine geldiğini söyledi.

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