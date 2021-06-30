FETÖ’nün kadın yapılanması davasında 3.günde tanıklar dinlenildi

Uşak’ta 4 Eylül'de FETÖ/PYD'nin kadın yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan ve haklarında dava açılan 26 kadının yargılanma süreci bugün görülen dava, tanıkların dinlenmesiyle devam etti.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kadın yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, çoğunluğu üniversite öğrencisi olan 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. 4 Eylül'de Uşak merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli de yakalanmıştı. Uşak’a getirilen şüphelilerden 21’i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken. 5’i tutuklanarak cezaevine sevk edilmişti. Sanıklardan 13 kişinin yargılanma süreci bugün Uşak Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava ile devam etti. Dava korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilirken davada söz hakkı verilen tanıklar bulundukları illerden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı. Duruşmada dinlenen tanıklara mahkeme başkanı, yargılanan sanıkları tanıyıp tanımadıkları soruldu. Tanıdığını aktaran tanıklara ise nereden tanıştıkları ve örgütsel anlamda ilişkilerinin olup olmadığını sordu.

Firar durumda bulunan M.T.’nin eşi T.T., vermiş olduğu ifade de bahsi geçen kişileri tanımadığını, evinde yeğeni N.E.’nin de kaldığını ve kendisinin çalıştığı zamanda şüpheli şahısların eve gelmiş olabileceğini belirtti. Ayrıca T.T., FETÖ’den herhangi bir destek de almadığını aktardı.

Tanıklardan M.A. ise, soruşturmada bahsi geçen sanıkları tanımadığını ifade ederken B.E. ile aynı kafede bir araya geldiği iddiaları kabul etmedi. B.E.’nin “Bir kere görüştük, kızının kıyafetlerini verdim. Hatırlamaması normal” laflarının üzerine yeniden söz bulan M.A., “Hatırlasam söylerdim” diyerek B.E.’yi tanımadığı ve hatırlamadığını söyledi.

Tanıklardan Y.Ö. ise, Hastanede B.E.’nin ismini kullanarak kayıt yaptırmasını, “Sosyal Güvencem olmadığı için B.E.’nin ismiyle giriş yaptım. Gözaltı kararımdan önce gelişen bir olaydı” dedi. Y.Ö., “B.E.’yi eşim bal satarken tanıdım. FETÖ ile irtibatını bilmiyordum. Kendisini başka isimle tanımam ama arada “Ebra” denildiğini söylemişti. Bahsi geçen diğer sanık ve kod adı kullanan kişileri tanımıyorum. FETÖ’den herhangi bir ziyaret olmadı. Eşim tutuklanınca ailemin yanına geçtim. Hastanede B.E.’nin ismini sosyal güvencem olmadığı için kullandım. Gözaltı kararından kaçmıyordum, zaten olay gözaltı kararından önce yaşanmıştı” dedi. Sanık B.E. ise beyanlara katıldığını, sosyal güvencesi olmadığı için kendisine acıması dolayısıyla onay verdiğini belirtti.

Görülen dava tanıkların bir kısmının dinlenmesiyle son bulurken geri kalan tanıklar yarın görülecek olan davada dinlenecek.

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