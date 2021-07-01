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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak normalleşti, kahveciler bayram etti

İHA

Uşak normalleşti, kahveciler bayram etti

Korona virüs tedbirleriyle birlikte vakaların düşmesinin ardından yurt genelinde 1 Temmuz itibariyle normalleşmeye dönüldü. Normalleşme ardından kahvelerde oyun oynayabilen vatandaşlar mutluluk yaşarken, Kahveciler Odası Başkanı Erkan Börekçi, kahvehane esnafının bugün bayram günü olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde alınan kararla birlikte yurt genelinde 1 Temmuz Perşembe günü normalleşme başlanacağı açıklandı. Bu açıklama kapsamında bugünle birlikte, PazartesiCumartesi günleri saat 22.00'den sabah 05.00'e kadar olan ve pazarları ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile sınırlama süresince uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlaması sona erdi. İşletmeler ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenen açılış kapanış saatleri çerçevesinde tekrar faaliyet göstermeye başlayacak. Açık yüzme havuzlarından sonra kapalı yüzme havuzları da hizmet verebilecek. Sinema salonları, hamamlar, sauna ve masaj salonları ile eğlence mekanları gibi iş yerleri de müşteri kabul etmeye başlayacak. Yaklaşık olarak bir buçuk senedir oyun oynatılmayan ve ara ara kapanılıp açılan kahvehane ve kıraathanelerde taş ve kağıt oyunlarına ilişkin kısıtlama kaldırıldı. Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinlikler, açık alanlarda kişi başına 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılarak düzenlenebilecek.

Bu kararla birlikte kahvehane esnafının bayram ettiğini belirten Uşak Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Börekçi, oyunlar olmadığı zaman kahvehanelere müşteri gelme ihtimalinin çok düşük olduğunu, vatandaşların da oyun oynamaya geldiklerini dile getirdi. Börekçi, “16 Mart 2020 tarihinden itibaren kıraathanelerimiz kapalı. Belli bir dönemlerde açıldık ama oyunsuz açıldığımız için istediğimiz rakamları kazanma şansımız yoktu. Bugün, 1 Temmuz itibariyle oyunlar serbest oldu. Kıraathane esnafımız için mutlu bir gün. Bundan sonra istediğimiz gelirleri elde etme şansı bulacağız. Kıraathanede oyun olmadığı zaman müşteri gelme oranı çok düşük. Çünkü insanlar kıraathaneye okey, tavla gibi oyunları oynamaya geliyorlar. Oyunlar olmadığı süreçte dönem dönem açılsak da iş yapamadık. Bugünden itibaren oyunlar da serbest oldu. Devletimizin koyduğu kurallar çerçevesinde bugün oyun oynatmaya başlayacağız. İnşallah istediğimiz rakamları kazanacağız”
Ayrıca kahvehaneye oyun oynamaya gelen vatandaşlar da mutluluklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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