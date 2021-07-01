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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Fuat Sezgin, Uşak Üniversitesinde anıldı

İHA

Prof. Dr. Fuat Sezgin, Uşak Üniversitesinde anıldı

Uşak Üniversitesi; İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in vefatının 3. yıldönümü anısına etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan Rektör Savaş, "Sezgin Hocamız, bütün akademik hayatı boyunca bilimin ve teknolojinin ilk defa İslam bilim insanlarınca ortaya konulduğunu ve İslam medeniyeti üzerinden yayıldığını gösterdi ve bunu başardı" dedi
Uşak Üniversitesi'nde Prof. Dr. Fuat Sezgin, vefatının üçüncü senesinde dualarla anıldı. Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Fuat Sezgin’in zekâsı, çalışma azmi, kişiliği ve bilim tarihindeki üstün başarılı çalışmalarıyla eşsiz bir bilim insanı olduğuna dikkat çekti. Sezgin'in ortaya koyduğu eserlerin, dünya bilim tarihinde yeni bir çığır açtığına işaret eden Prof. Dr. Savaş, " Sezgin Hocamız, bütün akademik hayatı boyunca bilimin ve teknolojinin ilk defa İslam bilim insanlarınca ortaya konulduğunu ve İslam medeniyeti üzerinden yayıldığını gösterdi ve bunu başardı. Sezgin, eserleri ve yaptığı çalışmalarla tüm dünyaya bilimsel ilerleme sürecinin bir milletin değil, bütün bir insanlığın malı olduğunu ortaya koydu. İslam Medeniyetinin zengin bilimsel mirasını gün ışığına çıkarmada çok önemli katkılar sağladı. Büyük bir disiplin ve emekle çok güzel eserler vücuda getirdi. Dünyanın en önde gelen bilim tarihçilerinden Fuat Sezgin hocamız, hayatının son anına kadar çalıştı. Kendisi, İslam coğrafyası ve bilimi üzerine hayatını adamış bir insandı.” dedi.
Prof. Dr. Fuat Sezgin'in, 1960'taki askeri müdahale sonrasında Almanya'ya gittiğini ve bilimsel çalışmalarını bu ülkede sürdürdüğünü söyleyen Prof. Dr. Savaş, "Türkiye'den uzakta olmasına rağmen milletine olan bağlılığıyla çalışmalarını sürdüren Sezgin, İstanbul'da İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, Müzesi ve Kütüphanesi'nin kurulmasına vesile olmuştur.” şeklinde konuştu.

“Fuat Hoca’yı okuyalım, okutalım”
Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Türk bilim adamları ve bilim adamı olmak isteyen Türk gençleri için rol model olduğunu belirten Prof. Dr. Savaş, “Fuat Hoca’yı okuyalım, okutalım. Gençlerimize, medeniyetimizin ve İslam tarihimizin önemli bir bilim insanı olan Fuat Hocamızın izinden gitmeleri için yol gösterelim. 2019 yılı "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” olarak ilan edilmişti. Biz de Uşak Üniversitesi olarak birçok etkinlik düzenledik. Konferanslar verdik. Öğrencilerimiz tarafından “Tarihten Geleceğe Bilim Köprüsü Öğrenci Sempozyumu” düzenlendi. Bu etkinliğimize Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya da katıldı.” dedi.
Uşak Üniversitesi olarak eşsiz bilim insanı Prof. Dr. Fuat Sezgin’in adını ve çalışmalarını yaşatmaya devam edeceklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Savaş “Ömrünü İslam araştırmalarına adayan, İslam tarihi, bilim ve teknoloji alanında sayısız eser veren ve 2018 yılında ahirete irtihal eden hocaların hocası Prof. Dr. Fuat Sezgin'i bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum.” diyerek sözlerine son verdi.
Rektör Savaş’ın konuşmasının ardından İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Nihat Tosun tarafından Hatim Duası okundu.
Anma etkinliği lokma dağıtımı ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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