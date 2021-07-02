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FETÖ’nün “Kadın yapılanması” davasında 26 sanık için “Silahlı terör örgütüne üyelikten” ceza istendi

İHA

FETÖ’nün “Kadın yapılanması” davasında 26 sanık için “Silahlı terör örgütüne üyelikten” ceza istendi

Uşak'ta, 4 Eylül 2020 günü, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 5'i tutuklu 26 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaası açıklandı. Cumhuriyet savcısı, açıkladığı mütalaada tüm sanıkların "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kadın yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, çoğunluğu üniversite öğrencisi olan 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. 4 Eylül'de Uşak merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli de yakalanmıştı. Uşak’a getirilen şüphelilerden 21’i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken. 5’i tutuklanarak cezaevine sevk edilmişti. Dava, Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada sanık, tanık ve avukatların beyanlarının tamamlanmasıyla birlikte iddia makamı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tüm sanıkların "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan cezalandırılmasını, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tutuklu sanıklar A.J. ile C.B'nin ise tahliye edilmesini, diğer tutuklu sanıkların da mevcut hallerinin devam etmesini talep etti.Sanıkların avukatları mütalaaya ilişkin savunma için süre istenirken, tutukluluk halinin devamına karar verilen sanıklar B.E, S.A. ve Ş.B. de örgütle bağları olmadıklarını ve tahliyelerini talep etti. Sanık ve avukatlarının mütalaaya ilişkin süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar A.J. ve C.B'nin yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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