Uşak’ta Gezici Tiyatro son oyununu sahneledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Uşak Belediyesi tarafından hayata geçirilen Uşak Belediyesi Gezici Tiyatrosu, dün akşam Kalfa Mahallesi’nde sahnelenen oyunla son buldu.

Uşak Şehir Tiyatrosu oyuncularından oluşan ekip, seyircilere çevreye duyarlılığı anlatan “Medusa” oyununu sergiledi. Tiyatro oyunu Çevreköy, Muharremşah, Kuyucak, Ovademirler, Hacıkadem, Yeşilkaraağaç, İkisaray ve Kalfa mahallelerinde sahnelendi.

Gezici Tiyatro, dün akşam Kalfa Mahallesi’nde sahnelenen oyunla son buldu. Uşak Belediyesi'nin vatandaşlar için farklı etkinlikler hayata geçirmeye devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.