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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1400 öğrencinin katıldığı yaz okulu açıldı

İHA

1400 öğrencinin katıldığı yaz okulu açıldı

Uşak’ta yaklaşık olarak bin 400 öğrencinin katılarak, eğitim ve öğrenimin hedeflendiği yaz okulunda ilk ders başladı.
Uşak Belediyesi Genç Kuşak Topluluğu bünyesinde, Uşaklı gençlerin yaz tatilini daha verimli geçirebilmeleri amacıyla düzenlenen Yaz Okulu, dün yapılan ilk derslerle ve etkinliklerle başladı. 617 yaş arasında eğitim veren yaz okuluna yoğun ilgili gösterilirken yaklaşık olarak bin 400 öğrenci katıldı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik başlatılan kurslar; öğrencilerin yaz tatili boyunca eğlenerek öğrenmelerini hedefliyor. 5 hafta boyunca ücretsiz olarak düzenlenecek olan derslerde gençlerin sosyalleşmeleri de hedefleniyor. Haftanın beş günü saat 09.00 ile 12.30 arası Kur’anı Kerim, Siyer dersleri, Osmanlıca, Adap gibi değerler eğitimi dersleri verilecek olan yaz okulu bünyesinde haftanın iki günü de birçok sosyal etkinlik düzenlenecek. Yaz okuluna katılan gençler basketbol, futbol, voleybol, yüzme, badminton ve satranç gibi çeşitli aktivitelere de katılabilecek. Uşak Belediyesi’nin yanı sıra paydaş kurum ve kuruluşların destekleriyle düzenlenen yaz okulu; Yaşar Akar İlkokulu, Hasan Hilmi Ortaokulu, Kentsel Dönüşüm Ortaokulu, Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapılıyor. Yaz Okulu’nun bitiminde öğrencilerin hazırlayacağı müsamereler yapılacak, çeşitli gezi ve etkinlikler düzenlenecek.

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