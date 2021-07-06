Uşak’ta minibüs otomobille çarpıştı; 8 yaralı

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Uşak’ta minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2’si çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Ulubey Uşak Karayolu üzerinde Bölme Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiyegöre; Ulubey istikametine 64 ABH 041 plakalı Mercedes Vito minibüsüyle seyir halinde olan Ali Uludağ (35), kavşaktan yola çıkan Ali Özgünay (35) kontrolündeki 64 AV 920 plakalı Opel otomobile çarptı. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araç sürücülerini ve otomobilde bulunan 2’si çocuk 6 yaralıyı Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Trafik Şube’ye bağlı ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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