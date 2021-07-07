Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

İHA

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Uşak’ta traktörün devrilmesiyle meydana gelen trafik kazasında, sürücü traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, Eşme ilçesine bağlı Şehitlik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Özünal, kontrolündeki 64 AF 589 plakalı traktörle seyir halindeyken araç kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan traktör, yol kenarında tarlaya devrildi. Olay yerine ihbarlar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Özünal’ın cenazesi, Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaplumbağanın kırılan kabuğu telle dikilip alçıya alındı
YEREL HABERLER Kaplumbağanın kırılan kabuğu telle dikilip alçıya ...
1 kişiyi ölüdürüp, 1 kişiyi de ağır yaralayan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER 1 kişiyi ölüdürüp, 1 kişiyi de ağır yaralayan ...
Uşak’ta kanlı gece; 1 ölü, 1 ağır yaralı Afganistan uyruklu husumetli 2 aile arasında silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Uşak’ta kanlı gece; 1 ölü, 1 ağır yaralı Afganistan ...
Uşak’ta minibüs otomobille çarpıştı; 8 yaralı
YEREL HABERLER Uşak’ta minibüs otomobille çarpıştı; 8 yaralı
1400 öğrencinin katıldığı yaz okulu açıldı
YEREL HABERLER 1400 öğrencinin katıldığı yaz okulu açıldı
Uşak’ta akşam konserleri başladı
YEREL HABERLER Uşak’ta akşam konserleri başladı