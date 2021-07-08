Uşak’ta 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

Uşak’ta kırmızı ışıkta kullandığı tırı durduramayan tır sürücüsü, ışıkta bekleyen 7 araca çarptı. Kazada birçok araç kullanılmaz hale gelirken 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ürün Köy Kavşağı’nda meydana geldi. İddialara göre, 33 E 0134 plakalı tırla seyir halinde olan yabancı uyruklu Aziz Mübarek, kırmızı ışığa geldiğinde aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araç ışıklarda duramadı ve ışıkta bekleyen 7 araca çarptı. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve jandarma sevk edildi. Kazadan dolayı İzmir Uşak karayolu yaklaşık 2 saat kapalı kalırken 2 kilometreden fazla kuyruk oluştu. Sağlık ekipleri kazada yaralanan toplamda 8 kişiyi çevre hastanelere kaldırırken tır sürücüsü Mübarek ise ekiplerce gözaltına alındı. Tır sürücüsü Mübarek'in aracının freninin tutmadığını söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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