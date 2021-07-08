Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 8 yaralı

DHA

TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 8 yaralı


Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)UŞAK'ta, TIR'ın kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 8 araca çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında, Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy Kavşağı'nda meydana geldi. Suriye uyruklu Aziz Mübarek yönetimindeki 33 E 0134 plakalı TIR, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kırmızı ışıkta bekleyen bir TIR ve 7 otomobile çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU
2021-07-08 11:33:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak’ta 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Uşak’ta 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi ...
Uşakspor transferde Berkay Samancı'yı aldı
YEREL HABERLER Uşakspor transferde Berkay Samancı'yı aldı
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Kaplumbağanın kırılan kabuğu telle dikilip alçıya alındı
YEREL HABERLER Kaplumbağanın kırılan kabuğu telle dikilip alçıya ...
1 kişiyi ölüdürüp, 1 kişiyi de ağır yaralayan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER 1 kişiyi ölüdürüp, 1 kişiyi de ağır yaralayan ...
Uşak’ta kanlı gece; 1 ölü, 1 ağır yaralı Afganistan uyruklu husumetli 2 aile arasında silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Uşak’ta kanlı gece; 1 ölü, 1 ağır yaralı Afganistan ...
Uşak’ta minibüs otomobille çarpıştı; 8 yaralı
YEREL HABERLER Uşak’ta minibüs otomobille çarpıştı; 8 yaralı
1400 öğrencinin katıldığı yaz okulu açıldı
YEREL HABERLER 1400 öğrencinin katıldığı yaz okulu açıldı