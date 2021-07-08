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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Husumetli olduğu kişiyi öldüren 2 kişi tutuklandı

İHA

Husumetli olduğu kişiyi öldüren 2 kişi tutuklandı

Uşak’ta bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de ağır yaralayan şüpheliler saklandıkları adreste kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Salı günü geç saatlerde Uşak Merkez’e bağlı Köme Mahallesi Yücelti Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre yabancı uyruklu Kadir Hayderi (25) ve Ahmet Hayderi (44) önceden husumetli oldukları yine yabancı uyruklu Amir Bakhtiyari ve yanında olan 2 kişi ile sokak üzerinde karşılaştı. Aralarında kavga çıkmasının ardından Kadir Hayderi ve Ahmet Hayderi ateşli silahla yaralandı, şüpheli 3 şahıs ise olay yerinden uzaklaştı. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan şahısları Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Boyun bölgesinden vurularak yaralanan Ahmet Hayderi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken göğsünden vurulan Kadir Hayderi’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın şüphelilerinden Amir Bakhtiyari, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde saklandığı evde, diğer 2 şüpheli şahıs ise farklı adreslerde ekiplerin titiz çalışması sonucunda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Amir Bakhtiyari ve A.S.N. tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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