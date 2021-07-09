Uşakspor'da çifte imza

Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig'de Uşakspor, iç transferde 20 yaşındaki kaleci İbrahim Bağcı'yla 2 yıllık sözleşme yenilerken, dış transferde ise Akhisarspor'dan orta saha Onurcan Güler'i kadrosuna kattı.
Kariyerinde daha önce Menemenspor, Muğlaspor, Bodrumspor, 1922 Konyaspor, Afjet Afyonspor, Zonguldak Kömürspor'da da forma giyen, geçen sezon Akhisar'da TFF 1'inci Lig'de 30 maçta 4 golle oynayan 26 yaşındaki Onurcan, kırmızı-siyahlılarla 2 yıllık sözleşme imzaladı.DHA-Spor Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)
2021-07-09 10:28:09
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